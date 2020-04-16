16 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев встретился с кандидатом в прокуроры Чувашской Республики – государственным советником юстиции 3 класса Андреем Фоминым.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы реализации национальных проектов. Андрей Фомин рассказал Олегу Николаеву об опыте работы в Республике Крым, выразив уверенность, что имеющиеся наработки будут полезны в Чувашской Республике.

«Важно в рамках нашего взаимодействия обеспечить эффективное использование бюджетных денег. Чтобы появились хорошие дороги, были построены квартиры, школы, садики. Чтобы люди были удовлетворены той социальной поддержкой, которая оказывается. Чтобы вся правоохранительная система работала четко по назначению. Если люди преступают закон, независимо от занимаемой должности, значит наказание должно быть неотвратимым», - отметил Олег Николаев.

Кандидатура на должность руководителя надзорного органа Чувашии была предложена Генеральным прокурором Российской Федерацией Игорем Красновым.

Сегодня на сессии Государственного Совета республики кандидата в прокуроры представили депутатам на согласование. После одобрения законодательным органом кандидатуру должен утвердить Президент Российской Федерации.

Справка:

Андрей Фомин родился 4 августа 1965 года в городе Киржаче Владимирской области. С 1992 года работал в органах прокуратуры Ярославской области. В 2010 – 2014 годы занимал должность заместителя прокурора Ярославской области. С августа 2014 года – первый заместитель прокурора Республики Крым.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"