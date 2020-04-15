Распространение новой коронавирусной инфекции в Чувашской Республике характеризуется постепенным эпидемиологическим подъемом. Об этом в ходе сегодняшней сессии Госсовета Чувашии сообщил министр здравоохранения региона Владимир Степанов.

На 16 апреля в республике официально подтверждено 126 случаев заражения COVID-19. Два пациента выписаны после выздоровления, один человек умер. Под медицинским наблюдением остается 1076 человек, с нарастающим итогом с начала года – 2989 человек. В обсерваторе находится 62 человека.

«Анализ сложившейся эпидситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией указывает на ведущую роль завозных случаев из Москвы – это 40 процентов. Случаев завоза из других государств всего три – один из Бразилии, два из Доминиканской Республики. Остальные лица – контактные», – заметил руководитель министерства.

Два очага новой коронавирусной инфекции находятся в подведомственных Минздраву Чувашии медицинских организациях – Второй городской больнице (8 сотрудников, 17 пациентов) и Городском клиническом центре (10 сотрудников). Все они изолированы. На карантинных мероприятиях также находится терапевтическое отделение Урмарской центральной районной больницы, где был выявлен пациент с новой коронавирусной инфекцией, он своевременно переведен в БСМП. Пациентам, территориально прикрепленным к медицинским организациям, закрытым на карантин, неотложная и экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией определено 458 коек в пяти медицинских организациях. Это инфекционные стационары БСМП и Новочебоксарской городской больницы, акушерский стационар № 3 Городской клинической больницы №1, Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн и Городская детская клиническая больница № 2. В общей сложности, в соответствии с нормативами, будет организована работа 609 коек. Недостающие койки заработают с 20 апреля на базе основного корпуса Больницы скорой медицинской помощи. Все потоки данного учреждения перемашрутизированы между имеющимися медицинскими организациями.

Кислородной поддержкой оснащены 70% зарезервированных коек, из них 30% будут обеспечены аппаратами ИВЛ и НИВЛ. На закупку оборудования направлено около 213 млн рублей из федерального бюджета. Еще 49,6 млн рублей по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева выделено из республиканского бюджета в рамках выполнения плана мероприятий по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Все контракты на необходимое медицинское оборудование заключены. Ожидается поставка 94 аппаратов ИВЛ, прикроватных мониторов и другого необходимого оборудования.

Диагностику COVID-19 осуществляют три лаборатории: лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии, Центра СПИД и кожно-венерологического диспансера. Суммарная мощность – более 600 исследований в сутки. Дополнительно будет организована работа лаборатории на базе Республиканской клинической больницы, что повысит мощность еще на 200 исследований в сутки.

«Отмечу, что на начальном этапе была проблема для обеспечения лабораторий пробирками с транспортной средой. Проблема решена: 15 тысяч пробирок уже поступили, еще 50 тысяч поступят в третьей декаде апреля», – подчеркнул министр Владимир Степанов.

В республике создан запас средств индивидуальной защиты: в достаточном количестве имеются перчатки, медицинские маски; часть костюмов поступили сегодня.

Для информирования граждан по вопросам профилактики заражения, правил поведения на самоизоляции, передвижений на улице, эпидемиологической ситуации в регионе организованы «горячие линии», куда еженедельно поступает около 1,5 тысячи звонков от населения.

«В целом ситуация находится под контролем. Мы ожидаем роста заболеваемости, наши медицинские организации и персонал готовы к такому развитию событий. Но всё же для своей безопасности прошу соблюдать все мероприятия, обозначенные в Указе Главы Чувашской Республики», – заключил руководитель Минздрава Чувашии.