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Новости » Пасхальное богослужение – в прямом эфире

11:16 16 апреля 2020 г.

 

Пасхальное богослужение – в прямом эфире

19 апреля православные отметят большой праздник – Светлое Христово Воскресение.

Съёмочная группа Национальной телерадиокомпании Чувашии традиционно организует прямую трансляцию Пасхального богослужения из Покровско-Татианинского собора в г. Чебоксары. Праздничную службу проведет Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

Из-за временного запрета на посещение храмов, который действует в регионе, большинство православных христиан не смогут лично присутствовать на пасхальных богослужениях. Онлайн-трансляции помогут жителям Чувашии не пропустить важное событие и дистанционно поучастовать в праздничной службе.

Пасхальное богослужение можно будет посмотреть в эфире «Национального телевидения Чувашии», а также на сайте и YouTube-канале Национальной телерадиокомпании Чувашии. Кроме того, трансляция будет доступна слушателям «Национального радио Чувашии». Начало – 18 апреля в 23:30 по московскому времени. Ориентировочно праздничная служба завершится в 02:30.


Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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