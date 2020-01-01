В Чувашии скончалась 79-летняя пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией. У женщины была тяжелая сопутствующая патология. Covid-19 у нее подтвердился 10 апреля в ходе тестирования контактных лиц. В тот же день пациентка была госпитализирована в инфекционное отделение Новочебоксарской городской больницы.

Во время лечения развилась дыхательная недостаточность. Медицинские работники оказывали всю необходимую медицинскую помощь, провели протезирование дыхательных путей с помощью аппарата ИВЛ, однако пациентка скончалась.

«Искренне соболезную родным и близким. Врачи боролись до последнего, сделали все, что было в их силах. Это болезненный удар для всех нас», – заявил Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии отметил, что при всех усилиях по защите людей от новой коронавирусной инфекции, количество заболевших в республике растет. На сегодня 79 человек с подтверждённым Covid-19, два из них выздоровели. Один скончался.

«К сожалению, мы видим пренебрежение правилами безопасности. Особенно огорчает, когда не берегут здоровье те, кто находится в группе риска. Коронавирусная инфекция очень опасна осложнениями. Не надо думать, что вам повезет, что вас пронесет, если вы просто пройдетесь по соседним магазинам. Мы сделали все, чтобы жители Чувашии, особенно из группы риска, оставались дома. Продукты, лекарства, святыни – все это волонтеры доставят вам домой, только попросите. Еще раз призываю вас без лишней необходимости не выходить из дома. Только вместе мы справимся с этой угрозой», – обратился к жителям Чувашии Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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