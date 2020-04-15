Вопрос готовности к предупреждению и ликвидации лесных пожаров в весенне-летний период обсудили в ходе совместного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашской Республике, которое провел врио Главы Чувашии Олег Николаев 15 апреля.

Отметим, что врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев уже утвердил сводный план тушения лесных пожаров на территории республики на период пожароопасного сезона 2020 года. Предусмотрено привлечение ресурсов пожаротушения при различных уровнях пожарной опасности, включая силы и средства межрегионального маневрирования.

В Чувашии работает 61 лесопожарная команда численностью 315 человек, они патрулируют леса по 154 маршрутам.

На охрану лесов от пожаров на 2020 год предусмотрено 36,7 млн. рублей.

В текущем году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» региону выделят 26,7 млн. рублей на закупку лесопожарной техники и оборудования. Несколько тракторов уже купили, они поступили в распоряжение лесничеств.

И.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Воробьев доложил, что вся противопожарная техника и средства пожаротушения, дислоцированные на лесопожарных станциях лесничеств, находятся в постоянной готовности к работе.

За противопожарное обустройство лесов и тушение возникающих возгораний на землях лесного фонда отвечают 11 подведомственных бюджетных учреждений Минприроды Чувашии.

Лесные пожары мониторят не только патрульные группы, но и пожарные наблюдатели с 20 пожарно-наблюдательных вышек. С 1 апреля в республике введена в эксплуатацию система видеомониторинга лесных пожаров: установлены 5 видеокамер (4 камеры Минприроды Чувашии и 1 – ФБУ «Государственный заповедник «Присурский»). Благодаря видеокамерам удалось обнаружить лесной пожар на территории Чебоксарского лесничества и потушить его на ранней стадии.

По состоянию на 13 апреля на территории земель лесного фонда установился 1 класс пожарной опасности.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев назвал острой проблему перехода огня на леса с земель сельхозназначения, в особенности с заброшенных участков. Только в текущем году лесопожарными формированиями лесничеств совершены десятки выездов на тушение полевых пожаров, которые угрожали переходом огня на земли лесного фонда.

Врио Главы Чувашии поручил усилить работу по выявлению недобросовестных собственников земельных участков и привлечению их к ответственности. «Необходимо определить самые заброшенные, заросшие кустарниками участки, которые представляют наибольшую опасность в пожароопасный сезон. Нужно установить собственников и принимать жесткие меры по отношению к ним. Совместно с Россельхознадзором необходимо провести соответствующую работу», - подчеркнул Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии поручил ФГБУ «Национальный парк «Чаваш вармане» и ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский» обустроить в полном объеме минерализованные полосы на особо охраняемых территориях, поддерживать их в надлежащем состоянии в течение всего пожароопасного периода.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"