15 апреля врио Главы Чувашии провел совместное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашской Республике и Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и предупреждению ЧС в местах отдыха детей, обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта.

Этим летом в загородных оздоровительных учреждениях республики отдохнут более 102 тысяч несовершеннолетних. Будет организовано 20 специализированных (профильных) смен.

«В целях реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции заявочная кампания 2020 года была перенесена. Ориентировочно она начнется с 11 мая и продлится до 28 мая. Время сбора заявок мы намеренно увеличим с 7 часов утра до 21 часа ежедневно», - доложил министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Яковлев.

Более 6 тысяч детей смогут провести летние каникулы в 26 учреждениях социального обслуживания, которые находятся в ведении Минтруда Чувашии. Министр труда и социальной защиты Чувашии Алёна Елизарова подчеркнула, что на эти цели будет направлено 52 млн рублей.

Одно из приоритетных направлений работы – обеспечение безопасности мест отдыха детей.

Все загородные, пришкольные лагеря, санатории, лагеря, организованные при учреждениях соцобслуживания, оборудованы системами видеонаблюдения и «тревожными» кнопками. С июня начнут проводиться обязательные противопожарные инструктажи и тренировки с практической отработкой действий обслуживающего персонала лагерей по эвакуации и умению пользоваться средствами пожаротушения.

Меры безопасности должны соблюдаться и при организации перевозок групп детей до мест отдыха. Этот вопрос находится на постоянном контроле врио Главы Чувашии, а также ежегодно рассматривается на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе. По данным ГИБДД МВД по Чувашии ДТП при перевозке организованных групп детей не было ни прошлом году, ни в этом.

Было отмечено, что вопросы могут возникнуть в части эксплуатации заказного пассажирского транспорта, который в период летних каникул часто привлекают для организованной перевозки детей. В связи с тем, что с 30 июня 2020 года согласно новым требованиям в автобусах старше 10 лет нельзя перевозить организованные группы детей, Олег Николаев поручил министру образования Чувашии тщательно проанализировать необходимость привлечения частных перевозчиков. По данным ГИБДД МВД по Чувашии в республике из 5000 автобусов почти 4000 — эксплуатируются более 10 лет.

«Норматив принят, я так понимаю сейчас переходный период до 30 июня. Предлагаю обратиться в Правительство России в части продления моратория, чтобы хотя бы этот сезон отработать», - высказал мнение врио Главы Чувашии.

Работу проводят и сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике. Руководитель ведомства Надежда Луговская отметила, что на сегодня 57% плановых мероприятий выполнены, гигиеническую аттестацию прошли 67,1% должностных лиц, медицинский осмотр – 62,3%. Большая работа проведена по профилактике инфекций, передающихся клещами и грызунами. Идет формирование реестра оздоровительных учреждений организаторов питания, производителей и поставщиков пищевых продуктов для детских лагерей.

«Впервые были выделены значительные денежные средства на обеспечение приведения в порядок детских оздоровительных учреждений. Необходимо оперативно провести все подготовительные работы с тем, чтобы в обозначенные сроки эти учреждения были готовы. Наши дети должны почувствовать комфорт и безопасность. А самое главное провести летние каникулы с пользой», - резюмировал врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"