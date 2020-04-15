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Актуально » Олег Николаев поручил сформировать в Чувашии реестр земельных участков инвестиционного значения

10:53 16 апреля 2020 г.

 

Олег Николаев поручил сформировать в Чувашии реестр земельных участков инвестиционного значения

На совещании по вопросам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил Министерству промышленности и энергетики республики сформировать список земель инвестиционного значения.

«Нужно обратить внимание и на те земли, которые сейчас не используются. Обновлять список площадок инвестиционного значения необходимо на постоянной основе, чтобы нам было что предложить потенциальным инвесторам и где строить технопарки», - пояснил Олег Николаев.

Отметим, что в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашская Республика получит 1,2 млрд. рублей на строительство новых площадок для развития производственного бизнеса.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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