На совещании по вопросам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил Министерству промышленности и энергетики республики сформировать список земель инвестиционного значения.

«Нужно обратить внимание и на те земли, которые сейчас не используются. Обновлять список площадок инвестиционного значения необходимо на постоянной основе, чтобы нам было что предложить потенциальным инвесторам и где строить технопарки», - пояснил Олег Николаев.

Отметим, что в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашская Республика получит 1,2 млрд. рублей на строительство новых площадок для развития производственного бизнеса.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики