Актуально » Врио Главы Чувашии рассказал журналистам об индивидуальной программе развития республики

15 апреля в Доме Правительства состоялось совещание-брифинг по вопросам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 – 2024 годы.

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев отметил, что программа позволит обеспечить ускоренное развитие отраслей экономики, в том числе такого важного ее сегмента, как малое и среднее предпринимательство.

«Сегодня мы находимся в сложной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Поэтому утверждение индивидуальной программы социально-экономического развития для нас очень кстати. В принципе, ровно те меры, которые в нее были заложены, нам позволят смягчить последствия, вызванные этими тяжелыми временами», – сказал врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев.

Индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашской Республики была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 3 апреля 2020 года. Документ разработан в связи с тем, что Чувашская Республика вошла в десятку регионов с низким уровнем социально-экономического развития.

В общей сложности с 2020 по 2024 годы на реализацию программы будет выделено 5 млрд рублей. Уже в этом году из федерального бюджета поступят средства в размере 1 млрд. рублей. Они будут направлены на докапитализацию двух республиканских организаций, входящих в инфраструктуру поддержки предпринимательства, – Агентства по поддержке малого бизнеса и Гарантийного фонда.

По словам заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития и имущественных отношений Ивана Моторина, обе организации доказали свою жизнеспособность и входят в десятку лучших в Российской Федерации. Перед ними будет поставлена задача по расширению льготного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам путем предоставления микрозаймов.

Индивидуальная программа социально-экономического развития также предполагает создание государственных и частных индустриальных и аграрных парков, реализацию крупных проектов в сельском хозяйстве, поддержку жилищного строительства и создание новых зон с преференциями для ведения бизнеса.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов заметил, что создание агропарков на территории Чувашской Республики позволит увеличить долю глубокой переработки сельхозпродукции. В настоящее время в качестве площадки под будущие агропарки рассматриваются шесть земельных участков. Отдельное внимание будет уделяться развитию молочного животноводства, как драйверу развития всего агропромышленного комплекса республики.

Исполняющий обязанности заместителя министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Сергей Лекарев сообщил, что создание пяти промышленных технопарков частного типа запланировано на площадях «Чувашторгтехника», «ЧЭАЗ», «Текстильмаш», «Химпром» (г. Новочебоксарск), «НПО Инновации» (г. Мариинский-Посад). Строительство планируется на базе неиспользуемых площадей за счет их реконструкции и доведения до современных промышленных требований. На строительство новых площадок в 2022-2024 годах предусмотрено 1,2 млрд. рублей.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Максимов проинформировал, что с 2021 года в республике будет запущена программа по субсидированию процентных ставок по ипотечному жилищному кредитованию. Прогнозируется, что данной поддержкой смогут воспользоваться около 4 тысяч семей республики.

Более 500 млн рублей в 2021-2024 годах будет выделено на проектирование и строительство инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах Чебоксар и Новочебоксарска. Кроме того, планируется выработать механизмы по строительству инженерных коммуникаций на земельных участках, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительства. С учетом действующей программы «Сельская ипотека» это позволит создать благоприятные условия для развития индивидуального жилищного строительства в республике.

Олег Николаев поручил незамедлительно приступить к выполнению мероприятий программы, чтобы максимально ускорить процесс начала ее финансирования.

В завершение мероприятия участники совещания ответили на вопросы журналистов республиканских СМИ.

Напомним, что в результате реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики будет создано более 7000 новых рабочих мест, что позволит обеспечить к 2024 году рост среднедушевых доходов на 23,5% (с 18,1 до 22,4 тыс. рублей), а уровень бедности снизить с 18,3% до 16,3%, уровень безработицы – с 5,0% до 4,8%.

В целом индивидуальный план социально-экономического развития позволит реализовать более 100 инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 200 млрд. рублей.

К 2024 году ожидается рост объема инвестиций более чем на 20%.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"