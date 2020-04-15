На совещании по вопросам реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии до 2024 года отдельное внимание уделили развитию строительной отрасли на ближайшие 4 года.

«Всегда и во все времена именно строительство, как инфраструктурное, так и жилищное, являлось локомотивом развития экономики, потому что одно рабочее место в строительстве, как известно, способствует созданию от 7 до 15 рабочих мест в смежных отраслях», - отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Благодаря утвержденной Правительством России индивидуальной программе социально-экономического развития Чувашии на 2020-2024 годы из федерального бюджета будут выделены средства на поддержку жилищного строительства в республике 500 млн рублей направят на проектирование и строительство объектов тепло-, газо- и водоснабжения, а также водоотведения в микрорайонах «Новый город», «Солнечный», «Грязевая стрелка» Чебоксар и 9 микрорайона западного жилого района Новочебоксарска.

Олег Николаев поручил Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии применять комплексный подход при планировании развития территорий.

«Изначально, когда уже формируется генеральный план территории, должны быть четко обозначены места, где будут находиться объекты инфраструктуры и социального значения: детские сады, школы, поликлиники. Очевидно, эти места должны быть зарезервированы под строительство такого рода объектов, чтобы мы потом не искали землю, не изыскивали другие ресурсы для решения важных задач обеспечения людей, к примеру, офисами врачей общей практики. Все это нужно заранее предусматривать в комплексной программе развития территорий», - резюмировал Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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