Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев провел очередное заседание Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. В его работе приняли участие представители Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Росгидромета и Роспотребнадзора, региональных органов управления АПК, а также отраслевых союзов.



Обсуждены вопросы бесперебойного проведения весенних полевых работ. На сегодняшний день посевная проходит в 40 субъектах РФ: засеяно 6,2 млн га, произведена подкормка 13,5 млн га. Вместе с тем для нескольких регионов в текущем году стоит проблема недостатка влаги, в частности для Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. Министр дал поручение постоянно мониторить ситуацию и выполнять весь комплекс необходимых агротехнических мероприятий.



Для качественного проведения сезонных работ в текущем году, по словам Министра, регионам особенно важно своевременно доводить господдержку до аграриев, а также уделять внимание укомплектованности кадрами и заранее продумывать план организации рабочего процесса.



Отдельно был рассмотрен вопрос введения в Москве и Подмосковье электронных пропусков для транспорта. Как отметил Дмитрий Патрушев, в этой связи важно не допустить перебоев со своевременностью доставки продовольствия в торговые точки. Кроме того, участники заседания затронули такие темы, как взаимодействие предприятий АПК с учреждениями здравоохранения и Роспотребнадзором в условиях эпидемии коронавируса, а также обеспечение картофелем и овощами регионов Дальнего Востока и планы по их производству в 2020 году.



В ходе мероприятия Министр выразил благодарность сельхозтоваропроизводителям, которые в настоящее время наравне со многими службами обеспечивают жизнедеятельность государства. «Благодаря им российский агропромышленный комплекс даже в это непростое время демонстрирует свою силу и стабильность. Полки магазинов, наполненные качественной отечественной продукцией, дают людям уверенность в сегодняшнем дне. А техника в полях и действующие предприятия, говорят о том, что проблем с сельхозпродукцией и продовольствием не было и не должно быть завтра», - подчеркнул Дмитрий Патрушев.