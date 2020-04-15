14 апреля 2020 года заместителем директора КУ «Дирекция по охране животного мира и ООПТ» Минприроды Чувашии Геннадием Исаковым совместно с орнитологом Александром Яковлевым встречен новый для региона вид птиц – каравайка (Plegadis falcinellus). На одном из водоемов кормились 3 взрослые особи. Каравайки относятся к семейству Ибисовых. Как и многие другие представители данного семейства, они имеют длинный, изогнутый книзу клюв. Взрослые птицы окрашены в темно-бурый цвет с бронзовым и зеленым металлическим отливом.

Каравайки в России встречаются редко в южных регионах, поэтому вид включен в Красную книгу Российской Федерации. Ближайшие от Чувашии места гнездования расположены на расстоянии более 750 км. Залеты караваек на север происходят очень редко – в Среднем Поволжье вид отмечен в Татарстане в 1965 и 1981 годах и в Пензенской области в 1981 году, т.е. почти 30 лет назад.

Каравайка оказалась 292 видом птиц, отмеченным на территории Чувашской Республики. Территория нашего региона относительно хорошо изучена в орнитологическом плане, поэтому встречи новых видов всегда являются научным открытием. Напомним, что в 2018 г. впервые на территории Чувашии были встречены малый лебедь, малый подорлик и овсянка-крошка, в 2019 г. – черногорлая завирушка.