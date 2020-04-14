Прикрепленные файлы

Периодические печатные издания Чувашской Республики могут получить скидку от Почты России в рамках подписной кампании на первое и второе полугодия 2021 года. Список формирует Экспертный совет по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России.

Для продления скидки средствам массовой информации, вошедшим в аналогичный перечень на 2020 год, необходимо направить только актуализированную карточку издания в электронном виде. Остальным СМИ, помимо карточки издания, необходимо направить заявку и один экземпляр газеты (журнала) в формате pdf.

За каждым регионом закреплен уполномоченный член Экспертного совета. Документы от средств массовой информации Чувашской Республики принимаются на адрес электронной почты: izv_mor@moris.ru и на почтовый адрес: Республика Мордовия, 430000, г. Саранск, ул. Советская, д. 22, Дом печати.

Последний день приема заявок – 27 апреля 2020 года.

Оформив подписку на печатные издания, рекомендованные Экспертным советом по региональным СМИ, читатели могут сэкономить 25% (по каталогу Почты России). В перечень СМИ, которые получили скидку на период подписных кампаний на первое и второе полугодия 2020 года, вошли ведущие республиканские газеты и журналы (к примеру, «Советская Чувашия», «Хыпар», «Çамрăксен хаçачĕ», «Самант», «Тантăш», «Тетте»), а также все районные (городские) печатные издания.