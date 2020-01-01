Известие о начале Великой Отечественной войны всколыхнуло население Чувашии, состоялись митинги и собрания с осуждением вероломного нападения Германии на Советский Союз.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года «О мобилизации военнообязанных» призыву подлежали военнообязанные 1905–1918 годов рождения, 1919–1922 годов рождения уже находились на военной службе. Дополнительная мобилизация была проведена в августе 1941 года для лиц 1890–1904 годов рождения, а также призывников, родившихся в 1923 году. Потом призыв осуществлялся в соответствии с Законом о всеобщей воинской обязанности от 1 сентября 1939 года обычным порядком.

Как отмечается в исторических источниках, первый день явки мобилизованных на призывные пункты назначался на 23 июня 1941 года. В Чувашской АССР, входившей в состав Московского военного округа, мобилизация проходила в обстановке патриотического подъёма, максимальной организованности и дисциплины. Тысячи жителей республики добровольно подали заявления о вступлении в ряды Вооружённых Сил. Напряжённая работа местных органов обеспечила выполнение мобилизационных мероприятий на территории республики. И в этот же день, 23 июня, 36 медицинских сестёр республиканской больницы были направлены в г. Ржев на комплектование армейского прифронтового госпиталя № 1145, который уже 26 июня принял первых раненых.

Всего за годы войны из Чувашии было призвано свыше 208 тысяч человек, из которых более 106 тысяч не вернулись домой. «Нам важно помнить обо всех. И, конечно же, о тех людях, которых мы можем видеть, взять за руки», – отметил в ходе одного из выступлений врио Главы Чувашии Олег Николаев. С начала 2020 года в республике обследованы условия жизни 5 тысяч ветеранов войны и членов их семей, по результатам оказано содействие в ремонте домов и квартир, нуждающиеся принимаются на социальное обслуживание.Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации. В Чувашии данную выплату в размере от 50 до 75 тысяч рублей получат более 10 тысяч ветеранов войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов воинов. Напомним, что в республике согласно указу врио Главы региона также будет выплачиваться единовременная денежная выплата в размере 25 тысяч рублей проживающим на территории республики инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

В Чувашии с учетом сложившейся ситуации продолжается проведение комплекса патриотических мероприятий с интерактивными возможностями, которые предлагают учреждения образования, культуры, центры социального обслуживания населения и др. «Сохранение памяти о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, должно сплачивать жителей и укреплять наше государство», — подчеркивает заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте РФ Петр Чекмарев. Каждый из нас может обратиться к полезным интернет-ресурсам, которые размещают необходимую информацию о проводимых мероприятиях, обеспечивают широкую доступность к архивным материалам:

Официальный сайт Года Памяти и славы в Российской Федерации

Сайт музея Победы

Сайт Победа РФ

По материалам официального портала органов власти Чувашской Республики, Чувашской энциклопедии, открытым данным Государственного исторического архива Чувашской Республики, Национальной библиотеки Чувашской Республики

