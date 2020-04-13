В связи с закрытием строительных площадок г. Москвы и Московской области с 13.04.2020 г. по 19.04.2020 (с возможным продлением) возможен значительный прирост соискателей вакансий на строительном рынке Чувашской Республики из числа лиц, работавших вахтовым методом.

Минстрой Чувашии просит обратить особое внимание при трудоустройстве лиц, прибывших из иных субъектов Российской Федерации, на соблюдение ими режима самоизоляции не менее 14 дней со дня прибытия в Чувашскую Республику. При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии 8 (8352) 26-14-14 и Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии 8(8352) 58-24-48, 58-51-66.

Дополнительно сообщаем, что руководителям юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики необходимо:

1) обеспечить под личную ответственность соблюдение противоэпидемического режима в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и принятие мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) обеспечить измерение температуры работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.