14 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев провел совещание по вопросам реконструкции Красной площади г. Чебоксары и Чебоксарского залива.

Напомним, Чувашия вошла в число 22 регионов, которые получили федеральные субсидии на создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров. По государственной программе РФ «Развитие культуры и туризма» в Чебоксарах реализуется проект «Реконструкция чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги».

Стоимость работ по контракту составляет более 1,2 млрд рублей. В 2019-2020 году на реконструкцию Красной площади заложено 716,3 млн. рублей. В 2021 году предусмотрена реконструкция Чебоксарского залива на 536 млн. рублей.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков проинформировал, что подрядной организацией ПАО «Дорисс» сегодня ведутся финишные работы по реконструкции Красной площади. Укладка гранита уже выполнена на 75% площади. После реконструкции Красную площадь откроют в июне 2020 года.

В рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги» преобразятся две центральные площадки столицы Чувашии – Красная площадь и Чебоксарский залив.

«На Красной площади появится светомузыкальный фонтан с ночной подсветкой и с возможностью запуска десяти мелодий, музейно-выставочный центр. Будут развернуты фестивальные, культурные, событийные площадки и площадь аттракционов. Будут расположены гамаки, чтобы люди у залива могли отдыхать, разворотные кресла», - рассказал глава администрации столицы Чувашии.

Реконструкция залива предусматривает и замену сетей, которым несколько десятков лет. Отдельным лотом разыгрывается замена ливневой канализации вокруг всего залива.

«Но этого недостаточно, чтобы сделать залив комфортным. Поэтому мы пошли дальше. Совместно с Московской проектной лабораторией разработали концепцию. Разбили всю территорию залива на 7 зон», - добавил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Так, недалеко от Дворца детского и юношеского творчества расположится «Мегаплощадка» для развлечений, где ребята смогут прокатиться с горок, пройти полосу препятствий и взобраться на вершину скалодрома.

Предусмотрена ландшафтная зона, на которой расположатся кинетические скульптуры, площадки для отдыха и детских игр, кафе и 2 пирса. По соседству – «Партер», территория рядом со спуском под Московский мост с зоной отдыха и площадкой, с навесом, с многочисленными скамейками и велопарковкой.

Историческая зона протянется от сквера Екатерины до монумента Матери-Покровительницы: будут организованы лестничные спуски к лодочной станции, скамья-галька с подсветкой.

В спортивной зоне предусмотрена отдельная площадка для отдыха детей и взрослых, раздевалки, прокат инвентаря, площадки для воркаута, волейбола, баскетбола, мини-футбола.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев обратил внимание, что после реконструкции это излюбленное место отдыха горожан и гостей столицы республики не только обретет новый вид, но и получит современные модернизированные инженерно-технические и коммунальные сети. «Будет современно, красиво, надежно и комфортно», - подчеркнул он.

На совещании отдельное внимание было уделено проблемным вопросам, возникшим в процессе реализации проекта.

Так, из-за перераспределения полномочий между ведомствами необходимо заключить новые соглашения для получения субсидии из федерального центра. Обсудили также возможности выделения средств на строительство музейно-выставочного комплекса и благоустройство залива. Кроме того, врио Главы Чувашии поручил отрегулировать вопросы разграничения полномочий в части содержания и обслуживания территории залива и его водной глади.

Руководитель региона поблагодарил руководство Чебоксар и подрядной организации за хорошо проделанную работу. «Давайте будем стремиться и дальше таким образом организовывать работу, когда за счет совместных усилий можем обеспечить эффективность реализации выделенных средств, получив такие красивые объекты. Давайте так работать и радовать наших жителей», - подчеркнул Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"