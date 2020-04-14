В Красноармейском районе продолжаются ежедневные совместные рейды сотрудников администрации Красноармейского района, территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе, отделения полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский».

Сегодня, 14 апреля 2020 г., мобильные группы продолжили рейды на улицах с. Красноармейское в целях выявления фактов нарушения режима самоизоляции граждан, а также проверили торговые объекты. В сельских поселениях района также работали мобильные группы в составе работников администраций поселений, местного актива, фельдшеров ФАП.

Мобильные группы провели разъяснительные беседы с 137 гражданами об ответственности за несоблюдение ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, вручены памятки, в которых даны рекомендации по соблюдению режима самоизоляции. В основном жители района покидают места проживания для покупки продуктов и лекарственных средств.

Члены мобильных групп также проводят рейды по объектам общественного питания, бытового обслуживания, розничной торговли. Всего закрыто 7 объектов общественного питания, 27 объектов розничной торговли промышленными товарами, 13 объектов бытового обслуживания населения.

На сегодняшний день в районе нет подтверждённых фактов заболевания или заражения коронавирусной инфекцией.