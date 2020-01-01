Новости » Школьников из нуждающихся семей обеспечат техникой для дистанционного обучения и питанием

Также будет проконтролировано, чтобы зарплаты учителям в регионах выплачивались своевременно и в полном объеме

«Единая Россия» поможет Министерству просвещения России обеспечить детей из нуждающихся семей техническими средствами для доступа к электронным системам образования в условиях пандемии, проследить за соблюдением трудовых прав учителей, а также обеспечить детей-льготников питанием на дому. Об этих и других решениях было объявлено на онлайн-совещании партии с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

«Единая Россия» совместно с Правительством России, Агентством стратегических инициатив разработали программу поддержки школьников, оказавшихся на дистанционном обучении, «Помоги учиться дома». Она поможет обеспечить компьютерами или другими гаджетами детей из нуждающихся семей, чтобы они могли учиться онлайн в условиях пандемии.

Как отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, главная цель – в максимально сжатые сроки обеспечить каждому ученику в стране доступ к дистанционному образованию.

«Дети и родители не должны становиться заложниками ситуации, которую вызвал коронавирус. «Наш долг перед школьниками, их родителями – сделать все, чтобы этот период прошел с наименьшими потерями для образовательной программы», – сказал он.

Турчак добавил, что некоторые регионы уже помогают школьникам из нуждающихся семей, столкнувшимся с трудностями при переходе на дистанционное обучение. Минпросвещения совместно с «Единой Россией» также запустили проект «Волонтеры просвещения» для обучения учителей навыкам работы с компьютером в период дистанционного обучения. Студенты старших курсов педагогических вузов будут помогать педагогам в организации дистанционной работы.

Кроме того, «Единая Россия» возьмет на контроль вопросы выплаты зарплаты учителям, которую они должны получать своевременно и в полном объеме, несмотря на работу в удаленном режиме. Кравцов обратился к представителям партии в регионах с просьбой сообщать о случаях занижения или задержки заработной платы учителям в условиях пандемии.

Также региональные отделения «Единой России» будут контролировать обеспечение продуктовыми наборами школьников из нуждающихся семей в период дистанционного обучения. Турчак напомнил, что партия рекомендовала регионам продолжить поставку школьного питания в виде продуктовых наборов, так как многие дети остались без горячего питания, которое они получали в школах. Сегодня эта работа уже налажена в 52 регионах. Он призвал волонтерские центры «Единой России» также оказывать помощь школам в доставке продуктовых наборов учащимся.

Инициативы «Единой России» по поддержке школьников, перешедших на дистанционное обучение, комментирует региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госсовета Чувашии, директор гимназии №5 Чебоксар Инна Исаева:

- О льготном питании. Во всех школах республики раз в неделю раздают продуктовые наборы, эту работу выполняют комбинаты питания. Жалоб от родителей нет, были благодарности за принятое решение, в том числе федеральному координатору проекта «Новая школа» Алене Аршиновой за такую инициативу.

При введении дистанционного обучения школы первое время проходили тестирование на федеральных электронных платформах, потом часть переходили на мессенджеры, а сейчас благодаря Мининформполитики республики провайдеры выделили дополнительный трафик, заработал проект «Сетевой город». Спасибо учителям – они эту ситуацию выдержали.

Что касается выплаты зарплатпедагогам, там есть определенные риски. Ведь они состоят из бюджетной части и внебюджета: дополнительных услуг, дополнительного образования. Этот вопрос собираемся обсудить с Минобразования и на комитете по социальной политике Госсовета.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"