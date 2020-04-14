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Новости » Студенты ЧГУ им. И.Н. Ульянова создали уникальный профориентационный терминал для школьников

14:36 14 апреля 2020 г.

 

Студенты ЧГУ им. И.Н. Ульянова создали уникальный профориентационный терминал  для школьников

Первая конструкция установлена в школе №11 г. Новочебоксарск, кроме образовательных материалов в нее включена  дополнительная   функция учета тепловой энергии.

Первый «цифровой след» Чувашского госуниверситета - электронный терминал для профориентации школьников разработали в Студенческом конструкторском бюро вуза  «Энергоавтоматика». Студенты 3 курса  факультета энергетики и электротехники  - Анастасия Доброва, Николай Андриянов, Роман Романов под руководством доцента, кандидата технических наук Алексея Калинина разработали конструкцию и программное обеспечение. В создании «начинки» терминала принимали участие специалисты нескольких подразделений вуза.

Созданию терминала способствовала идея интеллектуального теплового узла, который партнер университета – научно-производственное объединение «КАСКАД-ГРУП» установил в учебном корпусе. Основу школьной профориентационной панели составляет промышленный сенсорный контроллер, позволяющий взаимодействовать с оборудованием без клавиатуры и мыши. В терминале содержится информация о факультетах университета, математические игры и тесты. Дополнительно прибор отображает работу математической модели системы отопления школы. В будущем при плановом обслуживании школьной системы отопления терминал получит связь с «цифровым коллегой» в тепловом узле школы для отображения детальной картины и объемов энергосбережения. Кроме того, стенд наделен разными способами «общения» с электрооборудованием по стандартам промышленной связи.

«Наши студенты создали устройство, удовлетворяющее требованиям заказчика, применив не только знания в электротехнике и энергетике, но и творческий потенциал - программное обеспечение разрабатывалось с учетом знаний школьников. Такой прибор можно установить в любом учебном заведении. Служить он может до того, пока не истечет срок службы его компонентов. И все это время он будет просто и наглядно демонстрировать учащимся возможности цифровой энергетики, пробуждая в них интерес к техническим специальностям», - прокомментировал Андрей Александров, ректор Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

СПРАВОЧНО. При изучении дисциплины «Автоматизация технологических процессов» на 3 курсе факультета энергетики и электротехники осваиваются приемы работы с образцами промышленных компьютеров и экранов. Изучается международный стандарт МЭК (IEC) 61131-3 «Programmablecontrollers. Programminglanguages». Студенты закрепляют навыки классического программирования в разных способах взаимодействия оборудования с человеком. Стандарт обязателен к изучению в вузах, его разделы повсеместно используются в автоматике подстанций, производимых предприятиями Чувашии, а также в станках, транспорте, роботизированных конвейерах и других объектах с частичной или полной заменой участия человека.

Стандарт впервые был введен в 1993 году Международной электротехнической  комиссией (МЭК) - некоммерческой организацией по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий.

 
 
 
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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