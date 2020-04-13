13 апреля т.г. на пресс-конференции с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Аллы Салаевой и министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергея Яковлева подвели итоги первой недели перехода школ на обучение в дистанционной форме.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева отметила, что переход школ республики на дистанционную форму обучения стал для всех (учителей, учеников, родителей) непростым, но важным и интересным опытом.

Первая неделя дистанционного обучения на практике показала значимость хорошего оборудования, подготовленных информационных платформ и ведущую роль учителя в процессе обучения. Перед учителями встала нестандартная ситуация: нужно адаптироваться не только к онлайн-среде, но и передать детям знания без ущерба к качеству его освоения. До начала занятий в онлайн-режиме в школах были проведены установочные и обучающие вебинары.

В Чувашии обучается более 140,7 тысяч школьников. Конечно, при массовом использовании электронных ресурсов возникли сложности и произошли технические сбои.

Минобразования Чувашии рекомендовало педагогам переходить на другие формы взаимодействия: самостоятельная работа с учебниками, электронными образовательными ресурсами, просмотр видеоуроков в интернет порталах, рекомендованных Минпросвещения России, проектная деятельность и др.

Каждая школа выбирала свои пути решения. Как рассказала заместитель директор чебоксарской гимназии № 5 Ольга Васенина, педагоги школы записывают уроки, выкладывают их в интернет. По словам заместителя директора чебоксарской гимназии № 5 Юрия Михайлова, совместно с Мининформполитики Чувашии была отлажена работа платформы «Сетевой город». Директор школы № 12 Елены Мочалова отметила, что школой акцент был сделан на создание групп для обучения школьников в популярных мессенджерах. Лучшие практики будут изучены и рекомендованы школам республики для дальнейшего использования.

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев подчеркнул «Министерство держит вопрос о дистанционном обучении на постоянном контроле, знает о технических сложностях и проблемах в организации учебного процесса. Оперативно принимаются решения об устранении возникающих проблем».

По итогам первой недели обучения Минобразования Чувашии подготовило и направило в органы управления образованием рекомендации для обеспечения образовательного процесса в дистанционной форме. Учителям предложено проводить дифференцированную проверку заданий, выполненных обучающимися: зачет – незачет, активизировать работу учащихся с тетрадями, атласами, контурными картами печатного формата. По отдельным предметам рекомендовано предусматривать задание на неделю, предоставив тем самым возможность родителям и учащимся рационально запланировать работу в домашних условиях с учетом сложности учебных предметов. Главное - не допускать перегрузки учащихся, обеспечив возможность освоения учебного материала в удобном для ребят темпе.