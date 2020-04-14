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Новости » В центре внимания рабочей группы – вопросы жителей Чувашии

13:51 14 апреля 2020 г.

 

В центре внимания рабочей группы – вопросы жителей Чувашии

15 апреля состоится очередная прямая линия рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под руководством заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Аллы Салаевой. Вопросы можно будет задать по телефону: (8352) 26-00-36 с 12:00 до 13:00.

Ответы на самые распространенные вопросы от жителей республики уже размещены на сайте «Время помогать».

Трансляцию прямой линии будет вести «Национальное телевидение Чувашии», «Национальное радио Чувашии» и «Тăван Радио». Также прямой эфир будет доступен для пользователей видеохостинга YouTube и на сайте ГТРК «Чувашия».

Предварительный прием вопросов от граждан на прямую линию осуществляется по ссылке.

 
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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