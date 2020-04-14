Компания «МТС» обеспечила связью и высокоскоростным мобильным интернетом 4G санаторий «Лесная сказка», расположенный в д. Шомиково Моргаушского района. Именно здесь развернут обсерватор для лиц, контактировавших с зараженными COVID-19. Работы велись при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.

Санаторий расположен в лесном массиве, низинной местности и достаточно удален от населенных пунктов, поэтому сигнал сотовой связи здесь был крайне нестабильным. Силами специалистов оператора на территории «Лесной сказки» была установлена мобильная базовая станция. Проект был реализован за два дня.

По данным Минздрава Чувашии, на данный момент в корпусах санатория размещены 42 человека. Компания «МТС» предоставила всем желающим SIM-карты на время пребывания в карантине.

Скорости, которые оператор обеспечил в этом районе, позволяют пациентам санатория пользоваться всеми благами цифрового мира: общаться с родными по телефону и в мессенджерах, пользоваться интернет-сервисами: продолжить работать или обучаться, заниматься спортом, то есть жить полноценной жизнью.

«Радует, что телекоммуникационные компании не остаются в стороне от общей беды.В условиях новой реальности сотовая связь и интернет остаются главным источником связи с внешним миром для тех, кто находится на карантине или в режиме самоизоляции. Многие компании открыли бесплатный доступ к популярным онлайн-сервисам или предоставляют услуги на льготных условиях. Это ощутимая поддержка для всех, кто остаётся дома», – отметил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов.