Причин загораний сухой травы немало, одной из них является несоблюдение гражданами и организациями правил пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения. Зачастую это приводит к ощутимым бедствиям и потерям. Безбрежность приводит к огненным ЧП.

За этот год только при пале сухой травы и мусора на открытой территории в республике произошло 151 пожаров: 79 случаев пала сухой травы, 72 - неконтролируемое сжигание мусора.

Больше всего случаев возгорания сухой растительности произошло на территории Алатырского района 12 случаев, в Канашском районе огнеборцы республики выезжали на тушение пожара при пале сухой травы 10 раз.

В лидерах по количеству пожаров из-за сжигания мусора Чебоксарский район - 12 раз, в Канашском районе - 10 возгораний.

С 4 апреля в Чувашии установлен особый противопожарный режим. Зажечь спичку легко, а вот последствия весенних палов могут быть весьма трагичными. Поэтому каждый из нас может помочь в борьбе с весенними палами, вовремя остановив безответственных поджигателей.

Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей,

на должностных лиц - от 15000 до 30000 рублей,

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30000 до 40000 рублей,

на юридических лиц - от 200000 до 400000 рублей.