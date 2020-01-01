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Новости » На базе Россельхознадзора разработана первая тест-система диагностики возбудителя коронавируса у животных

13:22 14 апреля 2020 г.

 

В России на базе научного учреждения Россельхознадзора - Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") - создана первая тест-система для диагностики возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19 у животных.

"До сегодняшнего дня в России были разработаны только тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 у людей. Наша разработка первая. Новая методика предназначена для выявления возбудителя вируса COVID-19 у различных животных, в том числе у животных-компаньонов - собак и кошек", - сообщил журналистам заместитель директора ВНИИЗЖ по НИР и мониторингу Илья Чвала.

Новая диагностическая система основана на методе ПЦР (полимеразная цепная реакция) в реальном времени и разработана на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ).

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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