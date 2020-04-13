По инициативе врио Главы республики Олега Николаева уже на этой неделе стартуют конкурсы «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров». 16 апреля на сайте lider.cap.ru откроется электронная регистрация для желающих участвовать в них.

«Я призываю активно участвовать в конкурсах всех жителей республики, которые желают реализовать себя в области государственного управления и не только. Уверен, что кадровый резерв, сформированный по результатам конкурсов, будет интересен и крупным предприятиям региона. Но самое главное даже не в этом. Самое главное – дать возможность развиваться всем тем, кто этого хочет. Через такого рода конкурсы мы идём по пути выявления людей, которые желают и имеют способности реализовать серьезные бизнес проекты и проекты социальной направленности и тем самым реально менять условия жизни в нашей республике», - отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

В конкурсе «Управленческая команда» могут участвовать состоявшиеся руководители в возрасте до 55 лет с опытом работы на управленческих должностях не менее трех лет. А в «Команду молодых лидеров» принимают заявки от молодых людей до 35 лет.

Конкурсные процедуры включают регистрацию с размещением видеопрезентации, заочное и очное тестирования, групповую дискуссию и индивидуальное собеседование.

Регистрацию и заочное тестирование можно пройти на сайте конкурса lider.cap.ru с использованием дистанционных технологий.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики