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Актуально » Олег Николаев ищет талантливых управленцев и молодых лидеров

13:20 14 апреля 2020 г.

 

Олег Николаев ищет талантливых управленцев и молодых лидеров

По инициативе врио Главы республики Олега Николаева уже на этой неделе стартуют конкурсы «Управленческая команда» и  «Команда молодых лидеров». 16 апреля на сайте lider.cap.ru откроется  электронная регистрация для желающих участвовать в них. 

«Я призываю активно участвовать в конкурсах всех жителей республики, которые желают реализовать себя в области государственного управления и не только. Уверен, что кадровый резерв, сформированный по результатам конкурсов,  будет интересен и  крупным предприятиям региона. Но самое главное даже не в этом. Самое главное – дать возможность развиваться всем тем, кто этого хочет. Через такого рода конкурсы мы идём по пути выявления людей, которые желают и имеют способности реализовать серьезные бизнес проекты и проекты социальной направленности и тем самым реально менять условия жизни в нашей республике», - отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

В конкурсе «Управленческая команда» могут участвовать состоявшиеся руководители в возрасте до 55 лет с опытом работы на управленческих должностях не менее трех лет. А в «Команду молодых лидеров» принимают заявки от молодых людей до 35 лет.

Конкурсные процедуры включают регистрацию с размещением  видеопрезентации, заочное и очное тестирования, групповую дискуссию и индивидуальное собеседование.  

Регистрацию и заочное тестирование можно пройти на сайте конкурса lider.cap.ru с использованием дистанционных технологий. 

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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