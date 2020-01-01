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Актуально » Олег Николаев поручил составить единую археологическую карту Чувашии

13:19 14 апреля 2020 г.

 

Археологическое изучение Чувашии должно проводиться на системной основе. Такое предложение выдвинул врио Главы Чувашии Олег Николаев 13 апреля на еженедельной планерке в ходе рассмотрения вопроса о проведении государственной историко-культурной экспертизы на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.

Олег Николаев поручил в сжатые сроки провести комплексную работу по составлению археологической карты, прежде всего по перспективным площадкам реализации инвестиционных проектов. «Такая карта в ближайшее время должна появиться, поскольку все муниципалитеты и органы государственной власти работают над формированием образа будущего», - сказал он.

Информация об объектах историко-культурного значения должна быть систематизирована и размещена в открытом доступе. Кроме того, необходимо внести ясность касаемо утраченных объектов историко-культурного значения: либо дать возможность восстанавливать их, либо, если какие-то из них превратились в руины и не подлежат восстановлению, поставить вопрос об исключении их из реестра с тем, чтобы это не стало сдерживающим фактором для развития территорий.

 

 Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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