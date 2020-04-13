В рамках действия Указа Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 года № 92, жителям региона запрещено покидать места проживания за исключением особых случаев. Также на основании Указа Главы Чувашии от 7 апреля 2020 года № 98 с 7 апреля 2020 года граждане, прибывшие на территорию Чувашской Республики из иных субъектов Российской Федерации, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней со дня их прибытия.

В связи с ужесточением мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции мобильные группы ежедневно осуществляют рейды в районе для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции.

В случае нарушения режима самоизоляции граждане будут нести ответственность в установленном законом порядке. Первичное нарушение влечет предупреждение, в дальнейшем штраф: для граждан – от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, юридических лиц— от 100 до 300 тысяч рублей.

Администрация Красноармейского района призывает граждан оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и отказаться от прогулок и встреч.