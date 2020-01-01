Новости » Правительство поддержало предложение «Единой России» и увеличило максимальную сумму ипотеки для получения «кредитных каникул»

Документ учитывает особенности различных сегментов ипотечного рынка, поскольку не везде квартиры стоят одинаково

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального порога ипотечного кредита, при котором заемщик вправе оформить «кредитные каникулы». Ранее с такой инициативой выступила «Единая Россия».

«Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Мной подписано соответствующее постановление. Мы повышаем уровень займов, в пределах которого заемщик сможет временно приостановить выполнением своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту», - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Мишустин пояснил, что документ учитывает особенности различных сегментов ипотечного рынка, поскольку не везде квартиры стоят одинаково.

«Так, для Москвы, где жилье самое дорогое, предельный размер составит 4,5 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в ДФО, соответственно, 3 млн рублей, а для остальных субъектов РФ – 2 млн рублей. Эти цифры были нами получены на основе анализа объективных данных рынка ипотечных займов за последние два года», - добавил премьер-министр.

Мишустин подчеркнул, что для большинства граждан жилье – это долгосрочная, дорогая инвестиция. «И временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса не должны мешать их планам по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку», - отметил он, выразив уверенность, такое решение поможет основному числу тех, у кого есть ипотека.

Напомним, ранее секретарь Генсовета Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» предложила Правительству увеличить максимальный порог ипотечного кредита, при котором заемщик вправе обратиться к кредитору и оформить «кредитные каникулы». Сегодня этот порог составляет 1,5 млн рублей. Данная мера затрагивает порядка 30% заемщиков. В «Единой России» считают, что необходимо расширить возможности «ипотечных каникул» и помочь большему числу людей, оформивших ипотеку и пострадавших из-за пандемии коронавируса.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"