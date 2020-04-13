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Новости » Врачи и медсестры — "на передовой" борьбы с коронавирусом

15:55 13 апреля 2020 г.

 

Врачи и медсестры — "на передовой" борьбы с коронавирусом

Сегодня весь мир борется с опасным вирусом. В такой сложной ситуации особенную благодарность и поддержку хочется выразить медицинским работникам, которые находятся «на передовой».  

Одни из них — сотрудники акушерского стационара № 3 на улице 139-й стрелковой дивизии (бывший роддом № 5).

С начала апреля стационар перепрофилирован для госпитализации беременных женщин, рожениц, заболевших ОРВИ и внебольничной пневмонией, с подозрением на коронавирус с территории Чувашской Республики.

Ежедневно медицинскую помощь будущим мамам оказывает команда профессионалов: врачи-акушеры-гинекологи, врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-неонатологи, врачи-терапевты во главе с заведующей, врачом акушером-гинекологом высшей квалификационной категории, кандидатом медицинских наук Эльвирой Васильевой.

У  всех поступающих с температурой медицинские работники берут анализ на COVID-19. В результате такой активной работы была выявлена пациентка с новой коронавирусной инфекцией. Женщина уже прошла лечение от акушерской патологии и в настоящее время переведена в инфекционный стационар БСМП для дальнейшего лечения.

Отметим, что в стационаре организовано разделение и изолирование потоков приема больных. Предусмотрены отдельные боксы для тех, кто ждет результатов анализа и для тех, кому оказывается плановая медицинская помощь. Стационар оборудован всем необходимым для оказания медицинской помощи.

Мы с вами можем поддержать медицинских работников своим дисциплинированным и ответственным поведением, вниманием к специальным мерам, заботой о здоровье и безопасности окружающих. Цените труд врачей! Оставайтесь дома ради них, когда они остались на работе ради вас!



БУ "Городская клиническая больница №1" Минздрава Чувашии
 
 
Министерство здравоохранения Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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