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Новости » 14 апреля состоится прямая линия для предпринимателей по мерам поддержки

15:09 13 апреля 2020 г.

 

Во вторник, 14 апреля, в 16 часов состоится прямая линия, которую проводят Минэкономразвития Чувашии, Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса и ГТРК «Чувашия». 

Тема встречи – меры поддержки малому и среднему бизнесу. На вопросы будут отвечать вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Иван Моторин, руководитель Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса Александр Маслов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Рыбаков и президент Торгово-промышленной палаты Игорь Кустарин.

Прямую линию можно смотреть по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=u_BCkKwLJE0.

Кроме того, трансляция будет доступна в социальных сетях Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса и ГТРК «Чувашия». 

Вопросы можно оставить в комментариях на страницах АПМБ и ГТРК «Чувашия» в социальных сетях, а также прислать на электронную почту: apmb@bk.ru. 

 
 
 
 
 
 
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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