Актуально » Олег Николаев: «Каждый факт ДТП со смертельным исходом должен рассматриваться детально»

13 апреля на еженедельной планерке врио Главы Чувашии Олега Николаева обсуждены вопросы организации технического осмотра транспортных средств в соответствии с новыми правилами.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев заметил, что соответствующие изменения в федеральном законодательстве направлены на повышение безопасности дорожного движения, и призвал систематизировать работу в этом направлении в соответствии с новыми требованиями. Он обратил внимание, что в первую очередь важно ускорить внедрение информационных технологий, необходимых для организации технического осмотра транспортных средств по новым правилам. Так, при прохождении транспортным средством техосмотра будет вестись съемка с фиксацией времени начала и окончания техосмотра. Это должно максимально исключить возможность фальсификации. Сделанные фотографии будут передаваться в единую базу «Единая автоматизированная информационная система техосмотра» (ЕАИСТО). Диагностические линии должны быть дополнительно обеспечены средствами фотофиксации для передачи сведений. «Здесь ничто нам не мешает ускорять процессы внедрения необходимых информационных технологий. Участники процесса должны быть заинтересованы в обеспечении безопасности граждан. Если они не заинтересованы в этой работе, вопросы возникают к ним, поскольку были факты ДТП, когда пункты техосмотра участвовали в выдаче несоответствующих документов», – обратил внимание Олег Николаев.

Для каждого пункта технического осмотра введена пропускная способность. Теперь каждый пункт сможет обслуживать строго определенное количество автомобилей ежедневно и это значение будет занесено в ЕАИСТО. Прием автомобилей будет прекращаться автоматически, если отклонение от нормы превысит 5%. Это позволит исключить факты проведения фальсифицированных техосмотров, а также поможет избежать очередей на пунктах техосмотра.

Новыми правилами также предусматривается создание единого реестра станций технического обслуживания, в котором будут указаны станции технического обслуживания, допущенные к проведению техосмотров и выдаче диагностических карт.

Планируется и организация передвижных пунктов технического осмотра транспортных средств, которые будут оснащены так же, как и стационарные аналоги.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил также повысить эффективность деятельности Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Чувашской Республике. «Каждый факт ДТП со смертельным исходом должен рассматриваться детально, в том числе и вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим», - отмети руководитель региона.

Снижению аварий и травматизма на дорогах, по его словам, должно способствовать соблюдение правил дорожного движения всеми участниками движения. Необходимо проводить информационно-разъяснительную работу, призывать не пить за рулем, рассказывать о серьезных последствиях для водителей, попавших в ДТП в нетрезвом виде. «Общественное порицание таких людей должно быть нормой», – отметил Олег Николаев.

Олег Николаев также поддержал инициативы Управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике, касающиеся регламентов проведения техосмотра, комиссионных проверок операторов, совершенствования работы пунктов техосмотра.

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов обратил внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» изменена периодичность проведения технического осмотра транспортных средств. Согласно новым порядкам, обязательное прохождение технического осмотра автомобиля будет проводиться один раз в два года для легковых автомобилей возрастом от 4 до 10 лет и ежегодно для машин старше 10 лет. Полностью от прохождения ТО освобождаются автомобили младше четырех лет.

Также изменился порядок прохождения технического осмотра для грузовых транспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонн, мототранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Транспортные средства возрастом от четырех до 10 лет теперь обязаны проходить технический осмотр раз в два года, транспортные средства старше 10 лет – ежегодно. Кроме того, все такси старше 5 лет должны будут проходить техосмотр раз в полгода. Более новые машины нужно везти на ТО раз в год. Также ежегодно будут осматриваться автобусы и другие виды транспорта для перевозки пассажиров. Раз в полгода процедуру техосмотра должен проходить спецтранспорт.

«В связи с тем, что сроки запуска реформы технического осмотра перенесены с 8 июня текущего года на 1 марта 2021 года, у владельцев станций технического осмотра есть время для приведения в нормативное состояние станций технического осмотра, а у автолюбителей – возможность получения диагностических карт по старым правилам», - пояснил Владимир Осипов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"