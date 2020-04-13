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Новости » Накануне больших православных праздников патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома

13:51 13 апреля 2020 г.

 

Накануне больших православных праздников патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл из-за распространения коронавируса призывает верующих молиться дома и не посещать храмы.

"В нынешнее непростое время, в условиях, когда государственными властями предпринимаются все возможные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, призываю архиереев, духовенство, монашествующих и мирян усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия, а архипастырей и пастырей - продолжать ревностно совершать богослужения и особенно Божественную Евхаристию - таинство Тела и Крови Христовых, даже в отсутствие паствы по причине соответствующих рекомендаций властей...

Сегодня многие из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда". 

Видео: https://youtu.be/lzn2xWjG2iw

 
 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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