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Актуально » В Чувашию в ближайшее время поступит более 1 млрд рублей на обновление парка общественного транспорта

13:41 13 апреля 2020 г.

 

В Чувашию в ближайшее время поступит более 1 млрд рублей на обновление парка общественного транспорта

Об этом 13 апреля сообщил врио Главы Чувашии Олег Николаев в ходе еженедельного совещания с участием глав администраций муниципальных районов и городских округов республики, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.

«Приятная новость, что проектом бюджета страны по состоянию на сегодняшний день предусматривается выделение средств в размере 1 миллиарда 172 миллионов рублей на приобретение общественного транспорта в Чувашcкой Республике», - подчеркнул врио Главы Чувашии.

Кроме того, на прошлой неделе Правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики.  С 2020 по 2024 годы из федерального бюджета регион должен получить 5 млрд рублей.

 «Эта индивидуальная программа социально-экономического развития позволит республике преодолеть последствия кризисных явлений, которые влияют на нашу экономику. Благодаря программе мы сможем развить и новые направления, которые в итоге для нас смогут стать прорывными. Выделение 5 млрд рублей - это только начало. Если мы с вами эффективно отработаем, то есть возможность продолжить эту программу и получить еще 5 млрд рублей», - подчеркнул Олег Николаев.

В среду, 15 апреля, врио Главы Чувашии Олег Николаев  лично расскажет журналистам о том, куда еще пойдут средства, выделяемые из федерального бюджета, как республиканские власти планируют повышать инвестиции в основной капитал на душу населения и доходы жителей.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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