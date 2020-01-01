Актуально » Компании Чувашии помогают в борьбе с коронавирусом медицинской техникой, автомобилями и овощами

Созданный по инициативе врио Главы Чувашии Единый волонтерский центр с начала объявления режима повышенной готовности обработал почти тысячу заявок от жителей республики из группы риска: пожилых людей старше 65 лет и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 60% обращений касались помощи с доставкой продуктов питания и лекарств, остальные – консультации по актуальным вопросам. Сейчас в Едином волонтерском центре Чувашии числятся 403 активных жителя республики, еще почти 600 добровольцев значатся в резерве. Все они проходят дистанционное обучение и получают средства индивидуальной защиты.

«Есть волонтеры, которые предлагают личное участие. Это люди разного возраста, разных профессий и из разных мест проживания. Есть еще и те, кто помогает материально: продуктами и товарами. Выражаю благодарность активным жителям республики, а также предприятиям и организациям, которые не остались в стороне», - заявил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

На данный момент свою безвозмездную помощь предложили 25 компаний Чувашии. К примеру, ПАО «РусГидро» выделило 5 миллионов рублей на закупку двух аппаратов ИВЛ. Швейная фабрика «Пике» передала волонтерским и медицинским организациям многоразовые маски своего производства на сумму около 400 тысяч рублей. Тепличный комплекс «Новочебоксарский» начал на еженедельной и бесплатной основе отгружать по 5 тонн свежих овощей, которые через волонтеров доставляются пожилым людям старше 65 лет.

С 15 апреля группа компаний «Альянс-Авто» предоставит волонтерским организациям Чувашии 6 легковых автомобилей. А индивидуальные предприниматели и предприятия сферы общепита уже сейчас обеспечивают горячим питанием сотрудников Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Предприятия и организации Чувашии могут присоединиться к числу добровольцев через портал vmeste.cap.ru.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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