За последние сутки в республике зафиксировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 9 утра 13 апреля под медицинским наблюдением находятся 862 человека. В домашних условиях изолированы 702, в условиях обсерватора – 42 человека. Госпитализировано 118 граждан, в том числе 11 несовершеннолетних.

«Из госпитализированных пациентов четверо перешли в состояние средней тяжести, которое требует дополнительной подачи кислорода. И один пациент в возрасте 71 года перешел на инвазивную ИВЛ, то есть это уже переход в тяжелое состояние. Он получает и медикаментозную, и аппаратную поддержку. Лечим, будем надеяться», – рассказал министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов на еженедельном совещании в Доме Правительства 13 апреля.

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев отметил, что врачи делают все возможное, чтобы помочь пациентам, но в то же время ответственность граждан за свое здоровье и здоровье окружающих оставляет желать лучшего. Несмотря на обращение митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы к верующим, в прошлые выходные люди массово шли в церковь, чтобы отметить православный праздник.

«В прошлые выходные у нас было Вербное воскресенье. К сожалению, мы стали свидетелями, и это было зафиксировано множеством пользователей соцсетей, что достаточно большое количество людей приходило в церкви. Притом это люди, которые находятся в зоне риска. Здесь на лицо меры пренебрежения стандартами безопасности. Это вызывает определенную озабоченность», – сказал Олег Николаев.

Руководитель региона подчеркнул, что на этой неделе совместно с Чебоксарско-Чувашской епархией будет выработан дополнительный комплекс мер для обеспечения безопасности людей в период празднования Пасхи.

Врио Главы Чувашии также обратился к руководителю Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Надежде Луговской с просьбой учесть сложившуюся ситуацию в своей работе. Главный государственный санитарный врач по Чувашской Республике сообщила, что к подписанию готовится постановление с рекомендацией проводить богослужения в храмах в закрытом режиме.

«Церковь – отдельный институт нашего общества. С одной стороны не хотелось бы сильно вторгаться в эту деятельность, но с другой стороны для нас приоритет – благополучие и здоровье граждан. Ситуация с распространением коронавируса, которая пока развивается по нарастающей, заставляет нас быть более бдительными и настойчивыми», – заключил Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"