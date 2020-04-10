10 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев в Доме Правительства провел очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В режиме видео-конференц-связи в нем приняли участие руководители муниципальных образований республики.

Обсуждалась текущая ситуация и предварительные результаты от введённых мер по профилактике коронавируса.

Министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов заметил, что сегодня одной из ключевых задач является расширение количества лабораторных исследований. Если на первом этапе они проводились только в Центре гигиены и эпидемиологии, то сегодня к работе подключились лаборатории Республиканского кожно-венерологического диспансера и Центра СПИД

«Мощность каждой лаборатории – порядка ста исследований в сутки, но они готовы, как показала практика, увеличить количество исследований до двухсот. Также решается вопрос о развертывании четвертой лаборатории на базе Республиканской клинической больницы», – сказал министр.

По словам руководителя ведомства, напряженной остается ситуация и со средствами индивидуальной защиты.

«Мне удалось переговорить с Минпромторгом России и удалось договориться, что нам дополнительно выделят средства защиты – маски, перчатки, костюмы», – сказал врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев, добавив, что их поступление ожидается на следующей неделе.

Напомним, что в результате переговоров с Минпромторгом России, проведенных врио Главой Чувашии, в республику поступила большая партия – 326 тысяч – медицинских масок. В первую очередь ими будут обеспечены медицинские работники, а также участники мобильных бригад, которые обеспечивают контроль на улицах и дорогах.

Как сообщила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева, на 10 апреля в муниципалитетах республики сформировано 157 таких мобильных групп. На 11 часов сегодняшнего дня ими составлено 365 актов фиксации правонарушений, проведена работа по более чем трем тысячам случаев нарушения самоизоляции, оформлено 19 протоколов.

«Само собой, протоколы – не самоцель, но с другой стороны факты сознательного нарушения режима, факты пренебрежения мерами безопасности мы должны фиксировать и пресекать», – заметил врио Главы Чувашии. Он также распорядился усилить работу по пресечению нарушений в области межмуниципальных пассажирских перевозок.

В дополнение к вышесказанному, первый заместитель прокурора Чувашской Республики Александр Евграфов добавил, что с момента введения ограничительных мер прокуратурой республики руководителям организаций, которые, несмотря на введённый запрет, продолжили осуществлять свою деятельность, объявлено 323 предостережения.

Он также сообщил, что ведомством было возбуждено административное дело за публикацию в сети персональных данных больных новой коронавирусной инфекцией. Нарушителю назначен штраф. Правоохранительные органы продолжают работу по установлению лиц, допустивших дальнейшее распространение сведений.

Участники заседания обсудили работу волонтеров, которые помогают людям, находящимся на самоизоляции, в покупке продуктов, лекарств и решении бытовых проблем.

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев сообщил, что допуск к работе с населением каждый волонтер получает после прохождения образовательного курса и получения сертификата.

На сайте Мывместе2020.рф уже зарегистрировано и проходят обучение 370 волонтеров из Чувашии. Сформирован резерв добровольцев по всем муниципальным районам и городским округам республики.

Напомним, на 10 апреля под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 814 граждан: в домашних условиях изолировано 700 жителей, госпитализировано 72 человека, включая шесть несовершеннолетних. В условиях обсерватора находятся 42 человека, в том числе 16 несовершеннолетних. С начала года в республике случаи COVID-19 подтверждены у 34 человек. Выздоровел 1 человек.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"