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Новости » За прошедшие двое суток на территории Красноармейского района произошло 2 пожара

10:28 13 апреля 2020 г.

 

За прошедшие двое суток на территории Красноармейского района произошло 2 пожара

08 апреля около 18 часов вечера загорелась стена дачного дома по улице Садовая в селе Красноармейское. Установлено, что хозяин дома при проведении строительных работ допустил халатность, при резке металлического профиля «болгаркой» на чердаке дома раскаленные металлические угольки попали на утеплитель между стенами, в результате чего утеплитель загорелся, возникло сильное задымление. Благодаря грамотным и своевременным действиям соседей удалось оперативно локализовать возгорание и не допустить крупного материального ущерба.

09 апреля также около 18 часов начался пожар в деревянном сарае в д. Полайкасы по улице Газовая. На тушение выехали 2 пожарных автомобиля ПЧ-32 и 1 пожарный автомобиль ДПК Чадукасинского сельского поселения. По прибытию на место пожара обнаружено, что огонь полностью охватил несколько сараев и крышу жилого дома. Слаженными действиями работников пожарной охраны, добровольцев и местного населения спасены от огня жилой дом и соседние постройки. Причина пожара – детская шалость с огнем. Выяснилось, что семилетний сын хозяев, находясь дома на вынужденных каникулах, поджег сухое сено в сарае, огонь моментально охватил деревянные конструкции.

Уважаемые родители!

 Чувашская республиканская противопожарная служба еще раз настоятельно просит не оставлять детей без присмотра даже на самое короткое время! До беды, в этом случае, – один шаг!

Опасность ребенка подстерегает на каждом шагу: любая оставленная на краю плиты горячая кастрюля или незакрепленная полка может стать причиной травмы. Дети – исследователи, интерес у них могут вызвать спички, зажигалки, таблетки, случайно оставленные на столе, батарейки, любые опасные жидкости — моющие средства, уксус и так далее.

Возраст наибольшего риска – до 5-6 лет, когда малыш не понимает всех последствий. Маленький ребенок остался без присмотра на 10 минут или на 1,5 часа – вероятность беды практически одинакова. Научите его пользоваться мобильным телефоном, чтобы при необходимости он мог позвонить в службы экстренной помощи, проведите с ним дополнительную беседу об опасности игр со спичками и зажигалками, о важности соблюдения элементарных правил безопасного поведения.  

 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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