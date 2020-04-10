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Новости » На территории Красноармейского района продолжаются рейды по предотвращению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции

10:27 13 апреля 2020 г.

 

На территории Красноармейского района продолжаются рейды по предотвращению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции

В Красноармейском районе продолжаются ежедневные совместные рейды сотрудников администрации Красноармейского района, территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе, отделения полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский».

Сегодня мобильные группы продолжили свои выезды в сельские поселения Красноармейского района. В ходе рейдов проверяется соблюдение гражданами и предприятиями, организациями, учреждениями района Указа  Главы Чувашской  Республики от 03.04.2020г. №92, оформляются акты фиксации нарушений.

Везде были даны разъяснения об ответственности за несоблюдение ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. С гражданами проводилась разъяснительная работа, вручались памятки, в которых даны рекомендации по соблюдению режима самоизоляции.



 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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