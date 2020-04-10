В Красноармейском районе продолжаются ежедневные совместные рейды сотрудников администрации Красноармейского района, территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе, отделения полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский».

Сегодня мобильные группы продолжили свои выезды в сельские поселения Красноармейского района. В ходе рейдов проверяется соблюдение гражданами и предприятиями, организациями, учреждениями района Указа Главы Чувашской Республики от 03.04.2020г. №92, оформляются акты фиксации нарушений.

Везде были даны разъяснения об ответственности за несоблюдение ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. С гражданами проводилась разъяснительная работа, вручались памятки, в которых даны рекомендации по соблюдению режима самоизоляции.