В связи с распространением коронавирусной инфекции Почта России скорректировала график работы отделений. В период нерабочих дней отделения связи, за исключением дежурных, будут открыты пять дней в неделю. Клиентам будет предоставлен весь перечень услуг. Почтальоны продолжат доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию в обычном режиме.

С 10 по 30 апреля 2020 года в Чувашской Республике для городских отделений связи 1, 2 и 3 класса установлен режим работы с 9 до 18 часов с перерывом на 1 час – с 13:00 до 14:00 – для санитарной уборки, суббота и воскресенье – выходные дни.

Дежурными отделениями определены 428003 (г. Чебоксары, ул. Энгельса, 3) и 428027 (г.Чебоксары, пр.9-ой Пятилетки, 19/37). Они продолжат работу в установленном режиме, без изменений. Для них также вводятся перерывы на санитарную уборку – с 12:00 до 12:30 и с 16:00 до 16:30.

Сельские отделения 4, 5 класса продолжат работать по установленному графику, без изменений.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений без крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. Пенсии, пособия и социальные выплаты доставляются на дом. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку на дом посылок и мелких пакетов, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн-оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении.

Если визит в почтовое отделение все же нельзя отложить, граждан просят соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и почтовых сотрудников.

Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России http://pochta.ru и в мобильном приложении.