За прошедшую неделю у жителей Чувашии накопилось немало вопросов, связанных с нынешней эпидемиологической ситуацией. Ответы на самые популярные из них были озвучены 9 апреля в ходе прямой линии. На звонки отвечали эксперты рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Открывая прямую линию, руководитель рабочей группы, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева остановилась на важных изменениях, произошедших в республике за последнее время. Увеличение случаев заражения COVID-19 в регионе стало поводом для принятия врио главы Чувашии Олегом Николаевым новых мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. «Если раньше мы просто рекомендовали жителям находиться дома и соблюдать режим самоизоляции, то сейчас это – требование и оно обязательно для всех. Мы призываем жителей Чувашии максимально ответственно подходить к своему здоровью», – подчеркнула Алла Салаева.

Накануне и во время прямой линии от жителей республики поступило более 100 вопросов.

Сразу несколько из них были посвящены мерам поддержки семей с детьми и медицинских работников, которые Президент России Владимир Путин озвучил в своих обращениях населению. Порядок их предоставления будет утверждён на федеральном уровне в ближайшее время, разъяснили эксперты.

Одна из дозвонившихся сообщила о свободно гуляющих по с. Красные Четаи людях и поинтересовалась, будут ли в районе проводиться рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции. Алла Салаева сообщила, что именно с этой целью с 8 апреля по всей республике начали работать мобильные группы. Только за день по итогам рейдов в Чувашии было составлено более 100 актов о нарушениях. Гражданам, не соблюдающим ограничения, грозит предупреждение или административный штраф на сумму от 1 до 30 тыс. рублей.

Еще несколько вопросов касались организации помощи пожилым. Эксперты объяснили, что новые меры не запрещают гражданам посещать, привозить продукты людям старше 65 лет и людям из группы риска. При себе рекомендуется иметь подтверждающие документы. Также гражданам напомнили, что в подобной ситуации можно прибегнуть к помощи волонтеров.

Многие жители озадачены вопросом выхода на приусадебные участки – вот-вот стартует дачный сезон. Эксперты призвали граждан не рисковать собственным здоровьем и здоровьем окружающих. Ограничения касаются и посещения храмов, подчеркнули эксперты. В ближайшие недели православные будут отмечать сразу несколько больших церковных праздников. Посмотреть пасхальное богослужение можно будет в прямом эфире Национального телевидения Чувашии, обратила внимание заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Юлия Стройкова.

Чебоксарец пожаловался на работодателя, который на период простоя предприятия заставляет работников брать административный отпуск. Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова отметила, что о нарушениях трудового законодательства можно сообщить через портал онлайнинспекция.рф.

Затронули в ходе прямой линии еще один важный момент – все граждане, работающие в организациях и на предприятиях, деятельность которых не приостановлена, должны иметь при себе соответствующую справку. Документ подтверждает необходимость выхода человека на работу и право на его перемещение в населенном пункте. Эксперты подчеркнули, что за своевременное оформление справки несет ответственность работодатель.

Также в ходе прямой линии прозвучали вопросы, касающиеся работы отдельных организаций и самозанятых граждан, дезинфекции остановок и подъездов, дистанционного обучения детей.