Владимир Путин подписал поправки к федеральному закону «О связи». Новый документ оптимизирует оказание универсальных услуг связи (УУС). Изменения в законодательство были подготовлены Минкомсвязью России.

Закон расширяет перечень поселений, где устанавливаются точки Wi-Fi. Благодаря принятым поправкам интернет будет проводиться в населенные пункты с численностью от 100 человек. Ранее универсальные услуги связи предоставлялись в поселениях численностью 250 – 500 человек. При этом более чем в 25 тыс. населенных пунктов численностью от 100 до 250 человек услуги связи оставались недоступными. Кроме того, в состав УУС также включаются услуги сотовой связи.

Принятые поправки исключают из универсальных услуг связи пункты коллективного доступа в небольших поселках со стационарными компьютерами. Сэкономленные средства направят на дооснащение населенных пунктов современной связью. Таким образом, жители поселений с численностью от 100 человек получат сотовую связь и точки Wi-Fi.

Поправки также позволяют оснастить универсальные таксофоны средствами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, операторам универсального обслуживания запрещается отказывать другому оператору связи в использовании инфраструктуры связи. Это позволит поддержать сети связи малых операторов связи в населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек и гарантировать присоединение их к сети связи общего пользования.

По материалам Минкомсвязи России