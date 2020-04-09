АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Новости » Девятиклассникам в 2020 году могут оставить экзамены только по обязательным предметам

10:18 10 апреля 2020 г.

 

Девятиклассникам в 2020 году могут оставить экзамены только по обязательным предметам
Государственную итоговую аттестацию в девятых классах (ГИА-9) в 2020 году планируется провести только по двум обязательным предметам, русскому языку и математике, экзамены по выбору проводиться не будут. Соответствующие изменения в нормативные правовые акты, регулирующие проведение ГИА-9, готовятся Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором, рассказал на пресс-конференции временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Если соответствующее решение будет принято, для получения аттестата в этом году девятиклассникам будет достаточно сдать экзамены по русскому языку и математике. Минпросвещения и Рособрнадзором будут установлены периоды проведения ГИА-9 по обязательным учебным предметам, внутри которых регионы сами определят конкретные даты проведения экзаменов», - сообщил врио руководителя Рособрнадзора.
В 2020 году ГИА-9 также будет проводиться в досрочный, основной и дополнительный периоды, в каждом из этих периодов будут предусмотрены основные и резервные сроки экзаменов. Региональные органы исполнительной власти получат право самостоятельно принять решения о необходимости проведения ГИА-9 в досрочный период, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки их региона.
Пункты проведения экзаменов (ППЭ) для девятиклассников могут быть организованы на базе тех школ, в которых они обучались. Также в этом году предполагается привлекать в качестве руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов тех учителей, которые обучали выпускников, сдающих экзамен в данном ППЭ.
Рекомендательное письмо об изменении формата проведения экзаменов для 9 классов направлено Министерством Просвещения Российской Федерации в региональные органы управления образованием.
 
 
 
 
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика