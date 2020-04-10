В 2019 году в Чувашской Республике с использованием платежных карт совершено 208,1 млн операций на общую сумму 256,4 млрд рублей. Это больше, чем в 2018 году, на 40,5% по количеству и на 10,5% по сумме. Об этом свидетельствуют данные Отделения-Национального банка по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

При этом в общем количестве операций по банковским картам на безналичную оплату покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях региона приходилось 89% транзакций, годом ранее этот показатель составлял 83%. Удельный вес операций по снятию наличных в общем количестве операций с картами за год снизился до 11%.

Всего в Чувашии на 1 января 2020 года выпущено более 2 млн банковских карт. Из них 27% – карты национальной платежной системы «Мир». Для обслуживания платежных карт в организациях торговли и услуг республики на начало года действовали 1,3 тыс. банкоматов и 22,7 тыс. электронных терминалов.

«Благодаря удобству платежных сервисов и дистанционных технологий жители республики все чаще рассчитываются безналичным способом за покупки в магазинах, в том числе в интернете, за коммунальные услуги, обязательные и другие платежи. При этом важно соблюдать основные правила кибербезопасности: никогда не сообщать незнакомцам данные своей карты, внимательно изучать название и содержание сайтов, где совершаются покупки, не переходить по ссылкам из сообщений, якобы присланным из банка. В таком случае лучше самостоятельно позвонить в банк по официальному номеру и уточнить детали у оператора», - напомнила заместитель управляющего Отделением-НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Алиса Александрова.

По информации Отделения-НБ Чувашская Республика