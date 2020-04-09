Более 300 мест в санатории «Лесная сказка», в т.ч. в структурном подразделении «Алый парус», готовы к приезду контактных с заболевшими новой кронавирусной инфекцией. Еще 60 мест в резерве. Готовность корпусов проверил сегодня министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов.

В «Лесной сказке» уже находятся 42 человека на обсервации. Все они так или иначе контактировали с пациентами с covid-19, признаков заболевания у них нет и первичные анализы – отрицательные. Дополнительно будут проведены еще два анализа, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора России. В любом случае все они будут находиться на изоляции 14 дней. В рамках визита занятый корпус не посещали в целях безопасности.

В связи с резким повышением числа заболевших, в санатории готовятся принять еще людей. В других корпусах заканчивают косметический ремонт, устанавливают бактерицидные облучатели-рециркуляторы для очистки воздуха, оснащают необходимой мебелью.

Важная задача – продумать маршрут: откуда будут заходить приезжие, где будут переодеваться в спецкостюмы медработники, как распределить контактных в зависимости от очага заражения.

«У нас организованы чистые и грязные зоны отдельно для сотрудников и отдельно для приезжих. То есть медрабортник входит, снимает верхнюю одежду, надевает средства индивидуальной защиты, проходит через шлюз и оказывается в жилом отсеке. В конце своей смены сотрудник выходит из «грязной» зоны через другую дверь. Приезжие же попадают в жилой отсек с другой стороны. Таком образом, эти потоки не пересекаются», – рассказала главный врач санатория Ирина Волкова.

Руководитель отрасли проверил готовность всех корпусов, поблагодарил всех сотрудников за оперативную и слаженную работу. В целом, санаторий готов принять контактных.

Как только будет снят режим повышенной готовности, для работы в штатном режиме здравницу полностью продезинфицируют, все бытовые принадлежности контактных утилизируют.