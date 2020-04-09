Днем 9 апреля подтвердились результаты анализов на covid-19 у 15 человек, из них двое несовершеннолетних. Такое резкое увеличение число заразившихся было ожидаемое. Все пациенты были госпитализированы до результатов Нижегородской лаборатории с соблюдением протоколов.

Девять лиц контактных, шесть приезжих размещены в стационарах Больницы скорой медицинской помощи и Новочебоксарской городской больницы. Им назначена необходимая терапия. Все лица "первого" контакта изолированы, у них взяты анализы на covid-19.

Таким образом, на 15 часов 9 апреля в Чувашии зарегистрированы 34 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, один пациент выздоровел. О всех изменениях сообщим дополнительно.