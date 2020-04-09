9 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев в формате видеоконференции пообщался с представителями волонтерских организаций республики.

Напомним, по поручению руководителя региона в Чувашии создан Республиканский волонтерский центр, который в рамках проекта «Мы вместе» объединил добровольческие организации для оказания помощи людям в связи с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции.

Олег Николаев поблагодарил добровольцев за важную и очень ожидаемую многими людьми деятельность. По его мнению, ситуация вокруг коронавирусной инфекции является испытанием для общества в целом. При этом добровольчество как движение, желание поддержать соседа, помочь человеку, который нуждается в помощи, – важны для сохранения здоровых общественных взаимоотношений.

«Мы наблюдаем процесс консолидации, который происходит вокруг волонтерского движения. И он набирает силу. Все больше людей вовлекаются в это процесс: здесь и волонтеры, и предприятия, которые все больше предлагают свою помощь и услуги с целью поддержать людей, которые находятся в самоизоляции», - отметил врио Главы региона.

В настоящее время в Чувашии оказанием помощи занимаются 3 волонтерских штаба, более 350 человек прошли специальную подготовку и имеют право оказывать помощь нуждающимся. Волонтеры будут носить при себе именной бэйдж, подтвердить личность волонтера можно по телефону 8-499-397-79-16. Действует «горячая линия» по вызову добровольцев: 8-800-201-32-60, 8 (8352) 26-11-11.

Кроме того создан информационно-справочный сайт «Время помогать» - vmeste.cap.ru, на котором собрана максимально полезная информация для жителей республики в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

Олег Николаев подчеркнул, что каждый желающий может предложить на данном ресурсе свою помощь нуждающимся, в том числе стать волонтером.

В ходе видеоконференцсвязи активисты регионального и городского волонтерских центров, центра волонтеров «Единой России» рассказали о своей деятельности, о тех сложностях, с которыми они сталкиваются. Руководитель региона поддержал просьбы о решении вопросов обеспечения безопасности и транспортного обеспечения добровольцев. Для проработки данных вопросов будут даны соответствующие поручения.

В частности, в настоящее время администрацией города Чебоксары прорабатывается вопрос о проездном билете для бесплатных поездок волонтеров. Врио Главы Чувашии обозначил, что требуются дополнительные решения, чтобы они могли оперативно передвигаться и в дневное время, когда движение общественного транспорта в столице республики сильно ограничено.

Олег Николаев обратил внимание, что география заболеваний прогнозируемо расширяется, что требует четкой слаженности действий работы всех служб, в том числе волонтерских организаций.

«В режиме самоизоляции и особенно в условиях ужесточения с нашей стороны режима самоизоляции, ваша деятельность выходит на первый план. Очень важно, чтобы все волонтерские движения, которые на сегодня объединены под региональным волонтерским центром – работали скоординировано и обеспечивали всем необходимым тех людей, которые остаются дома», - призвал он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"