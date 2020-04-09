Актуально » Олег Николаев лично ответил на вопросы предпринимателей Чувашии

9 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев в ходе прямой линии обсудил с предпринимателями республики вопросы, касающиеся их деятельности в период борьбы с коронавирусом.

В начале общения руководитель региона рассказал, как развивается ситуация с COVID-19 в Чувашской Республике. На сегодняшний день подтверждено уже 34 случая заболевания, под медицинским наблюдением находится 767 человек. Такое развитие событий подтолкнуло правительство республики к ужесточению действующего режима повышенной готовности.

«Очевидно, что бизнес в текущей ситуации страдает. Прежде всего, в силу того, что где-то снижаются доходы, а где-то совершенно прекращена деятельность. Есть вопросы оплаты текущих расходов, которые имеют место быть плановыми – это и аренда, и заработная плата, и иные статьи расходов, которые является обязательными для ведения бизнеса», – отметил Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии рассказал предпринимателям о решениях, которые власти принимают для помощи малому и среднему бизнесу. Это, в частности, продление сроков уплаты налогов и других платежей, мораторий на возбуждение дел о банкротстве и на налоговые проверки субъектов МСП, кредитные и арендные каникулы, снижение требований к обеспечению госконтрактов и ряд других.

На региональном уровне планируется возобновить предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат, связанных с модернизацией производства, субъектам малого и среднего предпринимательства. Будут докапитализированы региональные фонды, что позволит расширить возможности субъектов МСП по получению льготных кредитов в случае отсутствия залогового обеспечения. Правительство республики прорабатывает и другие возможные послабления для бизнеса, в том числе совместно с ресурсоснабжающими и кредитными организациями.

«На днях мною будет подписан указ, в соответствии с которым будет дано поручение правительству разработать и внести в законы нормы о снижении региональных налогов для малого и среднего предпринимательства», – заявил врио Главы Чувашии. Он уточнил, что данное решение, прежде всего, коснется ставок по УСН, а также налога на имущества.

«По патенту мы ставку менять не можем, так как она установлена федеральным законом, но мы работаем по поводу того, чтобы пересмотреть доходность по видам деятельности. Тем самым налоговая нагрузка для предпринимателя должна будет упасть», – добавил Олег Николаев. Параллельно, по его словам, ведется работа с муниципальными образованиями, которым будет рекомендовано пересмотреть единый налог на вмененный доход и земельный налог с тем, чтобы дать предпринимателям возможность переждать эти трудные времена.

В ходе прямой линии врио Главы Чувашии подчеркнул, что на государственную поддержку может рассчитывать только тот бизнес, который поддерживает своих работников. Так он ответил на вопросы о принудительных отпусках за свой счет без сохранения заработной платы.

«Если такие факты будут зафиксированы, то такого рода бизнесмены не смогут рассчитывать на поддержку государства. Государство, как на уровне Российской Федерации, так и на уровне регионов, будет поддерживать тот бизнес, который будет поддерживать занятость людей, сохраняя их заработную плату», – сказал Олег Николаев.

Сбор вопросов и предложений к прямой линии проходил в социальной сети ВКонтакте в группе «Чувашия без паники», созданной по поручению врио Главы Чувашии. Предприниматели проявили большой интерес к теме. Поступило около 600 вопросов, которые касались налоговых льгот, предоставляемых субъектам МСП в условиях действия ограничительных мер, отсрочки по уплате кредитов, выплат зарплат сотрудникам, стоимости аренды в закрытых торговых центрах и т.д.

Врио Главы Чувашии отметил, что все поступившие в рамках мероприятия предложения будут рассмотрены и учтены в дальнейшей работе органов власти.

«Любые трудные времена когда-та начинаются и когда-то заканчиваются. Их комфортное прохождение зависит от того, насколько мы консолидируемся в этот момент. Вместе любое сложное дело делается намного проще, задачи даются легче. Когда закончатся эти тяжелые времена, мы должны двигаться вперед: где-то нагонять, где-то перегонять. Ровно про это говорил вчера Президент страны. Решения Правительства Чувашской Республики, мои указы направлены ровно на это: обеспечить максимальную безопасность наших граждан и их здоровье, но при этом иметь возможность экономического рывка, как только нам это позволит ситуация», – заключил Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"