АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Актуально » Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава призвал верующих не посещать церковные службы

09:08 10 апреля 2020 г.

 

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава призвал верующих не посещать церковные службы

9 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев встретился с митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой.

Накануне важных церковных праздников Вербного воскресения и Пасхи врио руководителя региона обсудил нюансы их празднования в республике в условиях пандемии коронавируса.

«Верующие люди по традиции на Вербное воскресенье и на Пасху посещают церковные службы. Но в нынешних условиях распространения коронавируса массово собираться в церквях очень опасно» - сказал он.

Многие в эти дни приходят в храм для того, чтобы приобрести освещенные веточки вербы. Олег Николаев предложил привлечь волонтеров, которые будут доставлять эти символы праздника на дом.

«Наши волонтеры в эти дни очень активно работают. Я думаю, что они могли бы донести эти святыни верующим людям по их запросам», - продолжил врио Главы Чувашии.

«Предложение хорошее и своевременное. Ведь сейчас нельзя без надобности выходить на улицу. И если людям верующим принесут освещенную вербу - это будет для них настоящая радость. А молиться можно дома», - ответил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

Напомним, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призвал верующих воздержаться от посещения храмов, чтобы обезопасить себя и своих близких от заболевания коронавиусной инфекцией. Но чтобы верующие могли поддерживать связь с церковью, храмы и монастыри запустили онлайн-трансляции богослужений.

Прямую трансляцию Пасхального богослужения из Покровско-Татианинского собора г. Чебоксары можно будет увидеть в эфире  Национального телевидения Чувашии.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика