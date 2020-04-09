9 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев встретился с митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой.

Накануне важных церковных праздников Вербного воскресения и Пасхи врио руководителя региона обсудил нюансы их празднования в республике в условиях пандемии коронавируса.

«Верующие люди по традиции на Вербное воскресенье и на Пасху посещают церковные службы. Но в нынешних условиях распространения коронавируса массово собираться в церквях очень опасно» - сказал он.

Многие в эти дни приходят в храм для того, чтобы приобрести освещенные веточки вербы. Олег Николаев предложил привлечь волонтеров, которые будут доставлять эти символы праздника на дом.

«Наши волонтеры в эти дни очень активно работают. Я думаю, что они могли бы донести эти святыни верующим людям по их запросам», - продолжил врио Главы Чувашии.

«Предложение хорошее и своевременное. Ведь сейчас нельзя без надобности выходить на улицу. И если людям верующим принесут освещенную вербу - это будет для них настоящая радость. А молиться можно дома», - ответил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

Напомним, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призвал верующих воздержаться от посещения храмов, чтобы обезопасить себя и своих близких от заболевания коронавиусной инфекцией. Но чтобы верующие могли поддерживать связь с церковью, храмы и монастыри запустили онлайн-трансляции богослужений.

Прямую трансляцию Пасхального богослужения из Покровско-Татианинского собора г. Чебоксары можно будет увидеть в эфире Национального телевидения Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"