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Актуально » Олег Николаев взял на контроль строительство очистных сооружений в Вурнарах

09:06 10 апреля 2020 г.

 

Олег Николаев взял на контроль строительство очистных сооружений в Вурнарах

Сегодня 9 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев провел совещание по строительству очистных сооружений в поселке Вурнары в рамках национального проекта «Экология».

Олег Николаев подчеркнул важность введения в эксплуатацию этого объекта для региона. Это позволит в разы снизить объемы неочищенных стоков, которые ежегодно сбрасываются в Волгу.

«Каждый проект, который реализуется в рамках нацпроектов, - это не только хорошие инвестиции, но и реальные изменения в качестве жизни наших жителей», - сказал он.

В ноябре этого года очистные сооружения должны заработать. Они будут обслуживать поступающие сточные воды, как от населения, так и от предприятий и организаций, расположенных на территории поселка Вурнары.

Врио Главы Чувашии акцентировал внимание на том, что уже сейчас необходимо решать вопросы дальнейшей эксплуатации сооружений. При этом учесть момент, что в центральную канализацию должны сбрасываться только предварительно очищенные сточные воды, т. е. обработанные в локальных очистных сооружениях предприятий и организаций.

«Речь, прежде всего, идет о хозяйствующих субъектах, находящихся в поселке Вурнары, в частности, - это АО «Вурнарский мясокомбинат» и ООО «Вурнарский завод Сухого Обезжиренного Молока». Прошу Минстрой, Минприроды Чувашии держать этот вопрос на контроле, чтобы у нас не было проблем с очисткой вод и функционирования всего объекта в целом», - отметил Олег Николаев.

Руководители предприятий АО «Вурнарский мясокомбинат» и ООО «Вурнарский завод Сухого Обезжиренного Молока», которые приняли участие в совещании посредством видеоконференцсвязи, обозначили сроки введения в эксплуатацию своих локальных очистных сооружений - июнь и август соответственно.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев отметил, что в целом работы идут в соответствии с графиком, «рисков нет, подрядчик справляется с поставленной задачей».

Напомним, строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 м³ в сутки началось в 2019 году. В прошлом году были выполнены работы по прокладке канализационных сетей. На его возведение выделяются деньги как из федерального, так и из регионального бюджетов — всего более 406 млн 643 тыс рублей.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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