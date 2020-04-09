На сегодняшний день все хозяйства Красноармейского района приступили к весенне-полевым работам. Глава администрации района Александр Кузнецов побывал на полях сельхозпредприятий района. В ООО «ВОЛИТ» сегодня приступили к посеву яровой пшеницы, а в КФХ Степанова Владислава Юрьевича – овса.

Руководители проинформировали, что хозяйства в полном объеме обеспечены семенами яровых зерновых.

Глава администрации района Александр Кузнецов порекомендовал провести все полевые работы в максимально сжатые сроки, так как содержание влаги в пахотном слое почвы в нынешнем сезоне минимальное.

По оперативным данным на территории Красноармейского района по состоянию на 9 апреля 2020 г. подкормлено 3810 га (79,45 %) к площади сева озимых зерновых культур. Яровые зерновые посеяны на площади 460 га. Многолетние травы проборонованы на площади 1110 га и подкормлены – 658 га.