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Новости » В Красноармейском районе продолжаются весенне-полевые работы

09:04 10 апреля 2020 г.

 

В Красноармейском районе продолжаются весенне-полевые работы

На сегодняшний день все хозяйства Красноармейского района приступили к весенне-полевым работам. Глава администрации района Александр Кузнецов побывал на полях сельхозпредприятий района. В ООО «ВОЛИТ» сегодня приступили к посеву яровой пшеницы, а в КФХ Степанова Владислава Юрьевича – овса.  

Руководители проинформировали, что хозяйства в полном объеме обеспечены семенами яровых зерновых.

Глава администрации района Александр Кузнецов порекомендовал провести все полевые работы в максимально сжатые сроки, так как содержание влаги в пахотном слое почвы в нынешнем сезоне минимальное.

По оперативным данным на территории Красноармейского района по состоянию на 9 апреля 2020 г. подкормлено 3810 га (79,45 %) к площади сева озимых зерновых культур. Яровые зерновые посеяны на площади 460 га. Многолетние травы проборонованы на площади 1110 га и подкормлены – 658 га.  

 
 
 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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