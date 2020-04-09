В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 07 апреля 2020 года № 99 «О мерах по реализации Федерального закона от 01 апреля 2020 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноармейского района распоряжением главы администрации района от 8 апреля 2020 г. № 70р утверждены ответственные лица по выявлению на территории района фактов нарушений Указа Главы Чувашской Республики от 03 апреля 2020 года № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики».

В Красноармейском районе продолжаются ежедневные совместные рейды сотрудников администрации Красноармейского района, территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе, филиала «Красноармейская ЦРБ» БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии, отделения полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский», по посещению мест проживания граждан, находящихся в самоизоляции, и прибывших в Красноармейский район из других регионов России. С данными гражданами проводится разъяснительная работа соблюдению ими правил самоизоляции на дому.

С 7 апреля в Чувашии ужесточены меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Гражданам, приехавшим на территорию Чувашской Республики из других регионов, необходимо в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней с момента прибытия.

Кроме этого граждане обязаны соблюдать ранее введённые меры: не покидать места проживания (пребывания), за исключением экстренных случаев, а также случаев следования на рабочее место, к ближайшему месту приобретения товаров, реализация которых не ограничена.